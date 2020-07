Officiel : Microsoft annonce la fin de production pour la Xbox One X et la Digital Edition Officiel : Microsoft annonce la fin de production pour la Xbox One X et la Digital Edition

Taquin, Microsoft a bien joué sur les mots en évoquant que les rumeurs étaient fausses concernant l'arrêt de production, parlant notamment de la Xbox One S qui avait juste changé de numéro de référence... sans aller plus loin et pour cause.



Car la rumeur était bien vraie, juste partiellement, et le constructeur annonce officiellement que si la précitée continuera sa carrière un temps, c'est la fin du chantier pour la Xbox One X et la Xbox One Digital Edition, le stock actuel chez les grossistes étant le dernier.



Pas besoin de davantage pour comprendre la stratégie : laisser uniquement place à la future Xbox Series X, et éventuellement la Lockhart.