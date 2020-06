Horizon Forbidden West confirmé pour 2021

Personne ne s'attendait à une sortie en fin d'année, beaucoup croisaient les doigts pour ne pas avoir à patienter jusqu'en 2022, et c'est donc finalement bien pour 2021 qu'est signé officiellement le lancement de, deuxième chapitre de la saga Guerilla qui ajoute que le terrain du jeu couvrira l'Utah jusqu'à la côte ouest des USA. Enfin, ce qu'étaient les USA du moins.Le réalisateur Mathis de Jonge en profite pour agrémenter les pages wiki en donnant des noms à plusieurs choses vues dans le premier trailer : les grosses tortues nichées dans les marécages dans les « Shell Snappers », les « Sunwings » sont comme on pouvait s'y attendre les sortes de ptérodactyles à énergie illimitée puisque directement équipés de panneaux solaires, tandis que l'équivalent des mammouths sont des « Tremor Tusk ». L'homme confirme également que l'univers de cette suite sera frappée par cette espèce de corruption rouge qui dégomme tout la biosphère tout en pouvant générer d'énormes tempêtes.Enfin et parce qu'on ne pourra plus passer outre désormais, il fallait un mot sur le SSD magique de la PlayStation 5 et on nous affirme que l'expérience sera quasiment dénuée de temps de chargement, aussi bien pour lancer le jeu que pour les voyages rapides.