De nouvelles informations pour NieR Replicant De nouvelles informations pour NieR Replicant

Toujours non daté pour le moment, le retour de NieR Replicant attendra son heure pour une présentation vidéo mais en attendant, des informations très croustillantes nous parviennent du dernier Famitsu via une interview de Yoko Taro.



Voici donc :



- C'est « bien plus » qu'un remaster

- Le gameplay a été refait pour faire plaisir aux fans de Automata

- D'ailleurs, PlatinumGames a participé (disons « aidé ») au développement

- La caméra a également été revue

- Le doublage a été refait, avec (pour la plupart des persos) les mêmes doubleurs (*)

- Les doubleurs de 2B et 9S (Automata) sont impliqués (*)

- De nouveaux personnages seront de la partie

- Il y aura « possiblement » une toute nouvelle fin



(*) On parle évidemment des doubleurs japonais.