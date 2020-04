Kitase et Nomura reviennent sur la fin de Final Fantasy VII Remake [SPOILS] Kitase et Nomura reviennent sur la fin de Final Fantasy VII Remake [SPOILS]

A l'occasion de la sortie du bouquin Ultimania sur Final Fantasy VII Remake, les têtes pensantes du remake ont lâché quelques petites informations à prendre aujourd'hui pour ceux qui ont déjà terminé le jeu (sinon, tant pis, vous étiez prévenus), dont :



- C'est Naoki Hamaguchi qui tenait impérativement à avoir Sephiroth directement comme boss de cette première partie.

- La séquence montrant que Zack est finalement toujours en vie est un moment clé du scénario.

- Pour autant, à ceux qui commencent à se poser des questions sur l'avenir, le principal fil conducteur restera le même qu'à l'époque. On peut donc estimer que certains points (notamment Zack encore une fois) se limiteront à des sortes de flash « What if... ».



- L'équipe n'a pas encore décidé vraiment du nombre de « parties » pour le remake complet mais les choses semblent partir vers une potentielle trilogie.

- En ce qui concerne celui que l'on appellera « FFVII-2 » pour le moment, Nomura préfère continuer à miser sur des parties plus petites mais avec des sorties plus rapides pour éviter d'attendre un certain nombre d'années. On rappelle d'ailleurs que le chantier a débuté depuis déjà plusieurs mois, au moins avant novembre 2019.



Enfin, pour ceux que ça intéresse, sachez que toute la bande des Turks a 30 ans, sauf Reno (28 ans).