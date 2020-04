Charts Japon : le bon départ de FFVII, pendant que la Switch s'écroule totalement

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 6 au 12 avril 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Ce n'est pas encore aujourd'hui que la franchisepourra de nouveau prétendre au statut de « million seller dès le lancement » puisque le fameux remake de FFVII se contentera de 700.000 ventes, soit un score similaire à celui de, mais avec comme d'habitude cette totale inconnue sur le dématérialisé dû au confinement.D'ailleurs sur le même sujet, on peut commencer à se demander sin'est pas (avec le numérique) le jeu le plus vendu de l'histoire de la Switch au Japon, et en moins d'un mois svp.Sur le hardware, si le joli boost de la PS4 est une belle surprise (et permet à la console de dépasser les 9 millions sur le LTD), l'énorme chute de la Switch tient de la logique : face au coronavirus et la gestion des stocks, Nintendo a fait le choix de ne faire aucune livraison la semaine dernière, cause une pénurie temporaire (mais on ignore jusqu'à quand).