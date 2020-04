Charts UK : FFVII face au confinement Charts UK : FFVII face au confinement

GamesIndustry et l'institut Chart-Track sont venus livrer l'hebdomadaire rapport de ventes au Royaume-Uni et malgré un morceau majeur de 2020, Final Fantasy VII Remake en l'occurrence, la crise du Covid-19 et ce que cela implique (confinement et fermeture des magasins) impactent drastiquement l'analyse, et c'est peu de le dire.



Car même si FFVII Remake a fait deux fois mieux que RE3 Remake, c'est aussi deux fois moins que FFXV, mais comment comparer légitimement quand la situation actuelle limite les ventes physiques, et que ces données ne concernent pas le dématérialisé ?



En attendant, on se dira que « seulement » deux fois moins sans une part du dématérialisé assurément plus grande, sur un seul support au lieu de deux, et en plein mois d'avril (FFXV était sorti pour les fêtes de noël), c'est déjà pas mal en attendant des chiffres plus détaillés.



Pour le reste, on notera une hausse des ventes de jeux Switch grâce à du réa-stock, et le retour surprise de The Last of Us Remastered qui grimpe depuis quelques temps, le public ayant probablement envie de se refaire l'aventure avant le 2. Pas de bol : on n'a plus de date.



1. Final Fantasy VII Remake (N)

2. Call of Duty : Modern Warfare (-1)

3. Animal Crossing : New Horizons (+1)

4. FIFA 20 (-1)

5. Mario Kart 8 Deluxe (+20)

6. Forza Horizon 4 (-1)

7. Resident Evil 3 Remake (-5)

8. Star Wars Jedi : Fallen Order (+1)

9. Grand Theft Auto V (-1)

10. The Last of Us Remastered (+7)