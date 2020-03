Charts UK : Animal Crossing New Horizons explose les compteurs (record pour la série) Charts UK : Animal Crossing New Horizons explose les compteurs (record pour la série)

Animal Crossing : New Horizons est sorti vendredi dernier pour venir apporter un peu d'évasion, ironiquement pile au moment où l'on en avait besoin, et le marché UK a répondu à l'appel des vacances : ce nouvel épisode Switch fait le meilleur lancement de l'histoire de la franchise, et c'est peu de le dire !



En effet, Animal Crossing : New Leaf (2013, 3DS) était le précédent record mais New Horizons l'a balayé d'un revers en tapant plus du triple (3,5 fois plus exactement), pour même devenir la sortie la plus importante sur Switch depuis son lancement en 2017 SAUF si vous combinez les deux éditions de Pokémon Epée & Bouclier.



Là où c'est d'autant plus impressionnant, c'est que tout cela ne vaut que pour le physique alors que l'épidémie du COVID-19 a probablement poussé une masse de fans à se tourner vers le dématérialisé.



Un détail qui doit être pris en compte pour Doom Eternal, deuxième du classement et faisant 30 % de moins que l'édition 2016, mais là encore sans le dématérialisé assurément plus important.



Dernier point, les gens étant confinés chez eux, ça se rabat sur les valeurs sûres :

- Modern Warfare : +282 %

- FIFA 20 : +326 %

- Mario Kart 8 Deluxe : +100 %



1. Animal Crossing : New Horizons (N)

2. Doom Eternal (N)

3. Call of Duty : Modern Warfare (+1)

4. FIFA 20 (+1)

5. Mario Kart 8 Deluxe (-3)

6. Grand Theft Auto V (=)

7. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (+5)

8. Forza Horizon 4 (+6)

9. Crash Team Racing : Nitro-Fueled (+15)

10. Red Dead Redemption 2 (+4)