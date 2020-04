Streets of Rage 4 a une date de sortie, un prix et de jolis bonus rétro

Petite bourde de la part de l'eShop (australien) qui vient de fournir avant le moindre communiqué l'attendue date de sortie pour, et ce sera donc pour ce 23 avril, donc dans deux petites semaines.Tous les autres supports (PC/PS4/One) devraient également être concernés par cette date et on attend un communiqué de DotEmu pour s'en assurer.UPDATE :- Trailer- 24,99€- On pourra débloquer une douzaine d'anciens persos en format pixels.- Possibilité de mettre l'OST des trois premiers jeux.- 12 stages au total.