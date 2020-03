[Rumeur] Un reboot de Silent Hill en chantier et des discussions autour de ''Silent Hills'' [Rumeur] Un reboot de Silent Hill en chantier et des discussions autour de ''Silent Hills''

Élément assez fiable dans le monde des fuites, le site Rely on Horror vient de déclarer que la saga Silent Hill pourrait bien ressusciter dans un futur plus ou moins proche, et de deux façons différentes, les deux impliquant Sony.



Car plusieurs sources sans rapport mais corroborant pourtant les mêmes faits indiquent que Keiichiro Toyoma (réalisateur et scénariste du premier) ainsi que Akira Yamaoka (le célèbre compositeur de la série) sont revenus auprès de Masahiro Ito pour tenter « un reboot en douceur » aux cotés de Sony Japan Studio et une partie de l'équipe derrière la franchise Siren. Le projet serait en cours depuis un an déjà.



En second lieu et selon les mêmes sources, Sony tenterait de rapprocher à nouveau Konami et Kojima Productions pour ressusciter le projet Silent Hills, titre qui a marqué les esprits par sa démo P.T. avant sa douloureuse annulation. Attention, pour ce deuxième titre, absolument rien n'est fait et cela reste pour l'heure de l'ordre du pourparlers entre trois groupes.



UPDATE

- L'insider Dusk Golem avait déjà évoqué l'envie pour Konami de ressusciter la série, incluant la possibilité d'un reboot.

- Pour info, Rely on Horror avait leaké plusieurs informations sur Resident Evil 2 Remake, toutes vérifiées.