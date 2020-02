Xbox SX : le programme Smart Delivery valable aussi bien sur le dématérialisé que le physique Xbox SX : le programme Smart Delivery valable aussi bien sur le dématérialisé que le physique

Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on se doit de rappeler qu'en plus d'avoir livré de nouveaux détails sur les specs de la Xbox SX, Phil Spencer a également annoncé le nouveau programme « Smart Delivery », qui permettra en cas d'achat de x jeu sur Xbox One, de repartir automatiquement avec la version Xbox SX. Cela vaut aussi bien pour les mises à jour techniques (forcément) que pour des versions purement dédiées à la Next Gen, qu'elles sortent en simultané ou bien plus tard.



Tous les jeux first-party Microsoft sont concernés par l'initiative tandis que Cyberpunk 2077 est déjà confirmé parmi les tiers (validant le fait qu'une version Next Gen arrivera un jour ou l'autre).



Et si l'on rappelle tout cela, c'est pour indiquer qu'un représentant de MS a rajouté auprès de Polygon que ce programme serait valable aussi bien pour le dématérialisé que le physique. Sans avoir besoin d'expliquer, on se doute donc qu'à l'instar de la rétro 360, il suffira donc de mettre votre galette One de Cyberpunk 2077 dans votre Xbox SX pour récupérer gratos la version Next Gen en numérique. Quand elle sera disponible bien sûr.