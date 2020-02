SEGA : Persona 5 Royal, Shin Sakura Wars et Mario & Sonic JO se sont moins vendus que prévu SEGA : Persona 5 Royal, Shin Sakura Wars et Mario & Sonic JO se sont moins vendus que prévu

Outre le nouveau Football Manager, le dernier trimestre 2019 de SEGA Sammy a reposé sur trois titres consoles (dont deux uniquement au Japon pour le moment) : Persona 5 Royal, Mario & Sonic aux JO 2020 et New Sakura Wars.



Et c'est un sale bilan combo qui nous parvient dans le rapport financier de l'éditeur qui proclame des ventes en deçà des objectifs pour ces trois titres, bien qu'on se demande si c'est un constat global (ventes cumulées des trois jeux) ou au cas par cas. Dans un sens comme dans l'autre, on s'étonne néanmoins de la « déception » quand on rappelle que :



- Persona 5 Royal a fait (avec 200.000 ventes au lancement) mieux que Persona 4 Golden, et sans compter le dématérialisé.

- New Sakura Wars a fait mieux que Sakura Wars V.

- Mario & Sonic a certes démarré doucement mais a finalement terminé l'année autour des 200.000 (encore une fois hors démat), sachant que le titre continue de bien se vendre au Japon.



SEGA trop gourmand ? Qu'importe au final car si les prévisions globales sont revues à la baisse (manque de ventes physiques et recul du secteur pachinslot), le bénéfice attendu est lui revu à la hausse, pour les mêmes raisons que pour Capcom : la belle forme du dématérialisé.