Chine : la Switch date enfin son lancement

Il était temps : après une longue période de mise en place, la Nintendo Switch va enfin être lancée officiellement sur le marché chinois, avec une annonce de dernière minute puisque cela sera acté dès la semaine prochaine, plus précisément le 10 décembre.Un lancement d'ailleurs en douceur avec un unique modèle (standard) vendu pour l'équivalent de 268€, incluant une démo dequi fera partie des rares jeux de lancement où comme de coutume, Ubisoft répondra à l'appel avec quatre jeux :et la surprise, un party-game annoncé exclusivement pour ce marché.Même s'il sera possible pour les possesseurs de nourrir leur machine avec n'importe quel jeu (grâce à l'import, la console n'étant pas zonée), le processus de certification s'accélère néanmoins pour assurer le lancement officiel d'une vingtaine de jeux supplémentaires (et donc traduits) en 2020, où l'on retrouvera aussi bien les fondamentaux de Nintendo que des productions tiers commeou encoreDe la distribution au service online, l'ensemble est assuré par la boîte Tencent comme l'impose la loi locale, et Nintendo ne s'attend pas à ce que ce lancement bouleverse ses prévisions fiscales tant le marché reste difficile à aborder. Pour autant, l'analyste Daniel Ahmad estime que la Switch reste la console la plus simple à implémenter en Chine, et prévoit que son parc dépassera celui de la PS4 d'ici un peu plus de deux ans (en comptant le secteur import).