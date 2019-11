Charts Japon : Death Stranding pose son pied

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 4 au 10 novembre 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.C'était le bilan le plus attendu de la semaine etchoppe sans forcer la première place, mais ne brille pas pour autant. Car même s'il s'agit d'une nouvelle licence, la logique pousse forcément au comparo avec l'ancienne licence phare de Kojima, donc MGS, dont le dernier épisode avait approché du demi-million à sa sortie avec un parc sans commune mesure. Cela reste une nouvelle licence, particulière en plus de cela, et il faudra voir les résultats mondiaux pour savoir si Sony est satisfait de la performance.Notons coté software quecontinue de balayer les prévisions en faisant encore mieux que la semaine précédente.Sur le hardware, la PS4 ne profite pas beaucoup de cette nouvelle cartouche, repassant tout de même au-dessus de la barre des 10.000, pendant que la Switch a déjà posé le champagne sur la table en vue des dix millions qu'elle atteindra sans nulle doute dans le prochain rapport vu la sortie ce vendredi d'un certain Pokémon.