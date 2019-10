Capcom maintient sa stratégie : l'exploitation de ses IP (AAA, remakes, remasters) au détriment de nouvelles Capcom maintient sa stratégie : l'exploitation de ses IP (AAA, remakes, remasters) au détriment de nouvelles

Dans le cadre des résultats fiscaux pour le dernier trimestre (juillet à septembre), Capcom a indiqué faire toujours l'essentiel de son beurre sur PlayStation 4 et l'on a été surpris d'apprendre que davantage de billets ont été ramassés sur le secteur physique Switch que sur Xbox One, alors que la première n'a rien eu de vraiment notable durant ce trimestre là où la seconde a accueilli Monster Hunter World : Iceborne. Néanmoins, la part toujours plus grandissante du dématérialisé doit rééquilibrer tout cela. Numérique qui devrait dans sa globalité (smartphone inclus) représente 61 % des revenus de Capcom.



En revanche, pour ce qui est des détails softwares à venir, c'est la totale discrétion et pour cause : sorti de quelques petites cartouches comme Mega Man ZX Collection, on sait déjà qu'il n'y aura pas de AAA d'ici mars de la part de l'éditeur, et qu'il ne faut vraisemblablement rien attendre du printemps voir de l'été. Notez d'ailleurs qu'on ignore toujours ce que sera exactement Project Resistance (vrai jeu ou mode inclus dans quelque chose de plus gros ?).



Tout juste le rapport se contente de signaler que dans le secteur PC/consoles, la stratégie de Capcom sera de continuer de produire à rythme régulier des AAA issus de leurs grosses licences, tout en soutenant des « licences dormantes » dans le cadre de remaster voir de vrais remakes. De quoi attiser de nombreux espoirs de ce coté, surtout sur Next Gen, tout en livrant un message aux consommateurs : le Capcom des « nouvelles IP », c'est de l'histoire ancienne.