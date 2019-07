La PS4 est la console de salon qui a le plus rapidement atteint les 100 millions La PS4 est la console de salon qui a le plus rapidement atteint les 100 millions

L'une des annonces de la journée fut les 100 millions de PlayStation 4 distribuées à travers le monde, une étape d'importance sur laquelle on peut revenir avec ce graphique fourni par l'analyste Daniel Ahmad (ZhugeEx) : si la console de Sony n'est pas la première à atteindre ce palier (cinq autres ont réussi avant elle), c'est néanmoins celle du secteur "salon" qui y est parvenue le plus rapidement.



Il a en effet fallu 5 ans et 7 mois pour que la PS4 touche la barre des 100 millions, soit légèrement mieux que la précédente tenante du titre, à savoir la PS2 (5 ans et 9 mois). Certains soulèveront que la performance est un peu biaisée vu qu'il a fallu neuf mois pour que la PS2 sorte sur l'ensemble des territoires (c'est l'écart entre le lancement japonais et européen) contre seulement trois mois pour la PS4, mais un record reste un record.



On notera par ce même graphique que la Switch serpente pour espérer faire de même, mais reste à voir si l'actuel succès perdurera sur la longueur.