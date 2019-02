Nintendo (mobile) : Dragalia Lost dépasse les revenus de Super Mario Run et Animal Crossing

Toujours pas disponible en Europe et on aimerait bien savoir pourquoi,(la collaboration mobile entre Nintendo et Cygames) s'en sort quand même bien malgré sa discrétion : depuis son lancement il y a quelques mois, le titre a généré pas moins de 75 millions de dollars, dont 65 % au Japon, soit un revenu supérieur à ce qu'ont pu faire dans toute leur carrière(68,6 millions) et(70,8 millions).On reste encore loin du principal succès de Nintendo sur le marché mobile, soitqui a tout de même dépassé les 500 millions de dollars, mais ça reste une bonne nouvelle vu le statut d'IP inédite.Rappelons que ce même Nintendo sortira deux nouveaux projets durant la prochaine année fiscale :et, tous deux prévus pour cet été.