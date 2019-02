Apex Legends (Titanfall) : c'est officiel Apex Legends (Titanfall) : c'est officiel

Ce n'est plus une rumeur puisque Geoff Keighley vient de l'officialiser : Apex Legends, le spin-off de la série Titanfall, est bien une réalité et sera dévoilé dès la fin du Superbowl (donc dans la nuit), avec lancement dans la foulée sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



On rappelle que selon les bruits de couloirs du week-end, ce volet toujours développé par Respawn sera un F2P 100% multi orienté Battle Royale et jouable jusqu'à 60 en ligne, avec système de classe mais absence voulue de méchas (à la sortie en tout cas).



UPDATE

- Respawn confirme l'existence du jeu et se contente de nous donner RDV à 17h00.