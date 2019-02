Apex Legends : présenté et disponible [UP : mais pas de Titanfall 3 pour l'instant]

Ce n'est plus une rumeur puisque Geoff Keighley vient de l'officialiser :, le spin-off de la série, est bien une réalité et sera dévoilé dès la fin du Superbowl (donc dans la nuit), avec lancement dans la foulée sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.On rappelle que selon les bruits de couloirs du week-end, ce volet toujours développé par Respawn sera un F2P 100% multi orienté Battle Royale et jouable jusqu'à 60 en ligne, avec système de classe mais absence voulue de méchas (à la sortie en tout cas).- Disponible dès maintenant sur les trois supports !- 8 classes de personnages.- La Saison 1 débutera officiellement en mars avec (comme pouret) un Battle Pass pour débloquer des skins.- Chaque saison apportera de nouvelles armes et classes.- Le développeur confirme quen'est pour l'heure pas en développement.- Il y a un an, Kotaku affirmait pourtant l'inverse mais apparemment, les choses ont été remises à plus tard, le temps pour Respawn de trouver un jour un meilleur moteur pour donner une nouvelle aura à la franchise.- Selon quelques sources d'Eurogamer, Apex Legends aurait pu être un simple mode BR de, mais a finalement évolué dans son coin pour devenir un titre à part entière.- Rappelons tout de même que Respawn est sur un autre projet :, prochaine adaptation de l'univers Star Wars à venir pour cette fin d'année.