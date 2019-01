Mobile : Mario Kart Tour repoussé Mobile : Mario Kart Tour repoussé

Nous n'étions pas à l'abri d'un Direct-Mini surprise pour le dévoiler mais c'est donc foutu : en dépit de la volonté du nouveau PDG de Nintendo de pousser un peu sur le marché mobile, son gros jeu dédié de l'année fiscale (donc Mario Kart Tour) n'arrivera pas en mars 2019 comme prévu mais dans le courant de l'été.



Outre le besoin d'en améliorer la qualité, la firme souhaite également « élargir l'offre de contenu après le lancement » afin de maintenir un bon suivi et donc éviter que les intéressés ne laissent trop vite tomber l'expérience après essai.



Enfin, et ça on le savait déjà : d'autres jeux sont prévus, et le suivi de ceux déjà là (comme Fire Emblem et Animal Crossing) continuera encore « longtemps ».