PS4 & PSVR : les plus gros succès du dématérialisé en 2018 (Europe-USA) PS4 & PSVR : les plus gros succès du dématérialisé en 2018 (Europe-USA)

Dans le cadre du bilan de l'année précédente, donc 2018, c'est au tour de Sony de faire le point sur les succès d'un secteur où l'on manque encore généralement de données : le dématérialisé. Le groupe livre en effet les différents tops des jeux les plus téléchargés en Europe comme aux USA, avec même le classement des jeux PlayStation VR.



Et pas d'esbroufe ici : si les classements prennent forcément en compte les promotions, on esquive les jeux accessibles « gratuitement », donc aussi bien les free-to-play que les titres récupérés via le programme PlayStation Plus.



Classements des jeux PS4 les plus téléchargés en 2018 (Europe)



1. FIFA 19

2. Call of Duty : Black Ops IV

3. Red Dead Redemption 2

4. GTA V

5. God of War

6. Spider-Man

7. FIFA 18

8. Gang Beasts

9. Rocket League

10. Far Cry 5



Classements des jeux PSVR les plus téléchargés en 2018 (Europe)



Coté VR, on remarquera que si Astro Bot doit se contenter de la sixième place (devancé par des titres qui ont connu plusieurs périodes de solde), la palme revient à Beat Saber qui arrive à se placer au sommet alors qu'il n'est sorti qu'en décembre.



1. Beat Saber

2. Job Simulator

3. Superhot VR

4. Skyrim VR

5. Batman Arkham VR

6. Astro Bot

7. Robinson The Journey

8. Moss

9. Rick & Morty

10. Arizona Sunshine



Classements des jeux PS4 les plus téléchargés en 2018 (USA)



1. Call of Duty : Black Ops 4

2. Red Dead Redemption 2

3. Spider-Man

4. God of War

5. GTA V

6. NBA 2K19

7. FIFA 19

8. Monster Hunter World

9. Far Cry 5

10. Madden NFL19



Classements des jeux PSVR les plus téléchargés en 2018 (USA)



Comme en Europe, le classement est surtout dominé par des titres sortis depuis un moment et ayant déjà eu droit à quelques promotions. Il existe pourtant une différence notable, source de tristesse : pas de Astro Bot dans le top 10.



1. Job Simulator

2. Beat Saber

3. Superhot VR

4. PlayStation VR Worlds

5. Rick & Morty

6. Arizona Sunshine

7. Moss

8. Until Dawn : Rush of Blood

9. DriveClub VR

10. Surgeon Simulator