Résultats Microsoft : le CA du JV à la hausse

Jamais deux sans trois et c'est Microsoft qui vient clore le bal des résultats fiscaux pour les trois constructeurs à quelques différences près : comme d'habitude, peu de chiffres précis, et il est à noter qu'il ne s'agit que d'un bilan du dernier trimestre (janvier à mars), le constructeur terminant son année fiscale en juin.



Donc pour ce début d'année, on apprend tout de même que le CA du JV est à la hausse (1,8 milliards, contre 1,5 milliards l'année dernière) et que la Xbox One n'a jamais fait un aussi bon premier trimestre depuis ses débuts, profitant de la One X et du succès actuel des Battle Royale, la console étant la seule des trois à avoir droit aux deux poids lourds du moment (PUBG reste toujours exclu pour une période indéterminée).



Pour le reste, on se contentera d'apprendre que les différents services (Gold & Game Pass) connaissent une audience à la hausse et que Microsoft revendique 59 millions d'utilisateurs actifs sur le Xbox Live, combinant ses consoles, le Microsoft Store PC et le mobile.



Il n'y a de toute manière rien à craindre sur la santé du géant de Redmond : juste pour ce premier trimestre 2018, on nous annonce un CA de 22 milliards d'euros et environ 6 milliards de bénéfice net. Tranquille, et tous les voyants restent au vert pour le PDG Satya Nadella (en couverture du dernier Time sur les personnalités les plus influentes du globe) puisque Microsoft vient de reprendre la deuxième place parmi les entreprises les plus puissantes du monde, devant Google et Amazon. Apple reste premier.