Ubisoft voit également la Next-Gen pour fin 2019

Durant leur réunion faite aux investisseurs, Ubisoft a évoqué le cas hardware chez Sony et Microsoft, très satisfait de voir de nouveaux modèles avec la PlayStation 4 Pro comme la Xbox One X, tout en estimant ouvertement que la « Next Gen » devrait pointer le bout de son nez d'ici deux ans. Donc fin 2019. Rien d'officiel de leur part mais même s'ils étaient au courant de quelque chose, impossible de le déclarer publiquement et sans détour pour des raisons évidentes de confidentialité.



Reste qu'il s'agit du deuxième éditeur à nous parler « Next Gen » après Hajime Tabata (Square Enix) qui lui n'a pas tourné autour du pot en lâchant que sa nouvelle licence en début de chantier ne verrait pas le jour sur la génération actuelle.