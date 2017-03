Le PS Now va accueillir des jeux PS4 Le PS Now va accueillir des jeux PS4

Récemment, Sony a effectué un important recul concernant son service PS Now en le rendant finalement inaccessible sur des supports promis, comme la PS3 et la PS Vita mais également les téléviseurs Bravia.



Mais le constructeur revient aujourd'hui en trombe pour affirmer que cela ne signifie aucunement un abandon, le service ayant même l'intention de franchir une étape cruciale dans sa carrière : l'arrivée cette année de titres PlayStation 4, se rajoutant aux quelques 480 jeux PS3 déjà disponibles, toujours pour 20$ par mois, et 45$ le trimestre.



Disponible aussi bien sur PC que sur PS4, le PlayStation Now n'a pour l'heure pas passé le stade de la bêta en France.