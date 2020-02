Aujourd'hui, Koei Tecmo a accueilli à Tokyo , un événement pour fan dans lequel du gameplay solo et multi de Nioh 2 été présenté. En guise d'apéritif au gameplay, le producteur Fumihiko Yasuda a présenté une courte cinématique mettant en vedette l'entrée d'Azai Nagamasa. Ensuite, ils sont passés à un gameplay solo, mais comme c'était trop difficile pour un seul joueur, il sont passé au mode multijoueur (trois joueurs). Soit dit en passant, nous pouvons également voir le Sunekosuri en action. C'est un chat youkai qui nous suivra et nous aidera au combat si nous le trouvons en explorant un niveau. Le gameplay multijoueur culmine avec une bataille de boss contre Makara Naotaka. Nioh 2 sortira le 13 Mars en France.

Who likes this ?

posted the 02/24/2020 at 10:59 AM by jenicris