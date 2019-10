Le sommaire de la semaine



MAJ 1.5 Aujourd’hui

Nouveaux personnages à venir mercredi !

Nouvelle ruche hebdomadaire : Venom Run

Nouveau événement multijoueur : Course aux armements

Rafraîchissement hebdomadaire de l'approvisionnement et du magasin

Nouveaux personnages aujourdhui

Modifications et corrections

[quote] Re-Ups apparaîtra également dans les tableaux d'affichage, dans les halls d'accueil, dans le panel social et dans le flux d'après-match.



Re-Ups n'affiche plus 3 Re-Ups plus haut que vous ne l'êtes dans les halls d'entrée



Les médailles du Tour of Duty montrent à nouveau leur valeur d'étoiles



Les objectifs reformulés n'accorderont plus le même objectif.



Correction d'un bug qui empêchait le Gnasher d'avoir le magnétisme de la balle alors que l'ADS est désactivé pendant que Aim Assist est désactivé.



Correction d'un bug qui entraînait le magnétisme de la balle lors de l'utilisation du double zoom sur n'importe quelle arme alors que Aim Assist est désactivé.



Bunker : Jack peut maintenant voler plus régulièrement dans les zones souterraines derrière les échelles.



Exposition : Spawn KOTH améliorés



Exposition : Dans Escalade, les deux diamants de placement de la ligne centrale ne se chevauchent plus.



Forge : L'incinérateur inflige maintenant 1 million de dommages, tuant de façon fiable toute créature ou boss à l'intérieur.



Forge : L'incinérateur ne détruit plus les robinets d'alimentation ou les fortifications à l'intérieur.



Harbor : L'IA peut maintenant s'insérer correctement dans les frayères



Les dommages de saignement ne seront plus appliqués à la matriarche à moins qu'elle ne soit touchée dans son point faible.



Le détournement d'explosifs n'endommage plus les fortifications



Le défilement des caractères dans les halls d'entrée Escape et Horde vous permet désormais de passer d'un caractère à l'autre sans tenir compte des doublons présents.



Correction d'un problème qui pouvait entraîner l'attribution d'une seule récompense de placement même si un utilisateur est hiérarchisé dans plusieurs modes.



Correction d'un problème qui pouvait parfois amener les listes de lecture à sauter la phase de vote après la fin d'un match.



Correction d'un problème qui faisait que les descriptions des caractères s'affichaient trop bas dans l'écran Personnalisation.



Correction d'un problème qui pouvait amener l'hôte à entrer dans la vue à la première personne de la campagne sous certaines conditions.



Correction d'un problème où le fait de cliquer sur Marquer suivi de Zoom trop rapidement empêchait le zoom de s'initier.



Re-Up 20 affiche maintenant les chiffres romains corrects



Corrections de bugs mineurs et améliorations



Malheureusement, un problème de dernière minute a été découvert avec le blocage des Flashbangs dans les heures précédant la soumission de cette mise à jour à la certification. Pour cette raison, nous n'avons pas été en mesure de résoudre ce problème comme prévu pour la MAJ 1.5, et nous espérons le résoudre à temps pour notre prochaine Title Update.



Nous avons une autre mise à jour en cours début novembre pour ajouter d'autres améliorations et corrections de bugs. Restez à l'écoute pour plus d'information .

Nouvelle Ruche : course au venin

Multijoueur : événement course a l'armement déchaînée

Exécution bordure de trottoir de retour

Nouveau contenu pour les largages de ravitaillement

Personnage : Kait classique

Skin d’arme : Décontracté (Lanzor)

Exécution : Pummel (Pistolet court)

Expression : Rire (tous les personnages)

Trace de sang : Slip hazard

Marque : Épée

Étendard : Port

Nouveau contenu pour le marché