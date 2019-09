centième numéro de VGM

Jeremy Soule

Morrowind et Oblivion

Visiblement, Soule prit ce genre de remarque à cœur pour fournir à Skyrim une OST généreuse et à la hauteur de la démesure du monde vivant que développait Bethesda.

Enfin, la bande-son d'un The Elder Scrolls répond parfaitement et avec autant de puissance à son ambition d'immersion et de gigantisme.

Bordeciel n'hésite pas quant à lui à verser dans l'épique, le glorieux, sans pour autant ménager le contemplatif et le sauvage. Dragonborn, le thème titre du jeu représente parfaitement l'image dont veut se doter ce cinquième épisode de The Elder Scrolls: massif, grandiloquent, à la hauteur de la légende que la saga toute entière veut écrire.

Par ailleurs, le chant est écrit en draconique (de laquelle découle le nordique), langue qui dans le background de Tamriel fut créée par une des neuf divinités: Akatosh

Comme Tolkien lorsqu'il a inventé l'elfique (et pas que), ou Emi Evans qui s'amuse à mixer le français, le japonais, le portugais ou encore le gaélique pour faire les chansons de la saga NieR.

Pour ce(qui se sera fait attendre, oué, genre 9 mois, comme un mioche quoi...), il nous fallait quelque chose de spécial. Quelque chose qui tape fort, même si c'est déjà très connu, il fallait quelque chose d'assez fédérateur, que dis-je, de carrément mythique et qui a fait trembler le monde entier du jeu vidéo ! Bref, quelque chose qui a fait du bruit.Et puis je me suis dis qu'il serait bien de sortir un peu de ma zone de confort. ceux qui me connaissent déjà savent que je suis très friands des musiques de Final Fantasy, Donkey Kong Country, les divers Zelda, Metroid, Doom, Wild Arms, Metal Gear Solid, et divers autres exemples. Alors m'ai venu l'idée de parler d'une musique qui quasiment à elle seule suffit pour vouloir me faire découvrir un jeu qui sans ça, n'aurait peut-être pas retenu toute mon attention (vous pouvez me jeter des cailloux). Ayant joué à son époque à Morrowind et à Oblivion, pour en garder un bon souvenir mais bien différents des impérissables rêves qu'avaient gravés dans ma mémoire Final Fantasy X et autres The Legend of Zelda Wind Waker, Skyrim se présentait comme un pan radicalement différent de ce que pouvait offrir la fantaisie et le jeu de rôle dans le jeu vidéo. Un pan dont je n'avais pas réellement l'habitude avant de concrètement découvrir la "facette PC" du RPG., un des plus respecté compositeur américain de jeu vidéo de notre temps avait d'ailleurs déjà fait ses armes suret la plupart des critiques qui étaient émises sur son travail été le manque évident de variété. Les jeux sus-cités étant si vastes et si énormes qu'une bande-son de quelques pistes ne suffisait pas à couvrir l'ensemble des sensations, des ambiances et des rythmes dont avaient besoin le jeu pour créer un tout cohérent et immersif.Contrairement à celle de Morrowind et Oblivion, relativement statique et parfois même répétitive, la musique de Skyrim se veut dynamique et s'adapte aux situations changeantes. La couleur musicale de l'OST toute entière est variable et souligne un véritable effort de variété de la part du compositeur originaire de l'Iowa.Les musiques, variées et travaillées trouvent leur égal face au monde riche de Skyrim et ses paysages qui encouragent l'exploration.Pour poser les bases de cette bande-son et répondre aux exigences d'un récit qui se veut épique à en faire chialer Odin lui-même, Soule s'est dit que déjà, ce serait bien d'y foutre des chœurs impériaux. Et il n'avait pas tord le bougre. Encore que l'exercice était risqué tant ce genre de chorale avait déjà été usitée tant dans les jeux vidéo que dans les films. Mais il fallait bien ça, car l'ambiance s'y prêtait. La région de Bordeciel, givrée - rappelant à dessein la célèbre contrée nordique des vikings où l'honneur et la guerre côtoient la fraternité et le courage - accueille un héros messianique, le Dovahkiin, l'élu. Simple égaré qui s'avère être le combattant ultime, seul être à même de contenir la colère légendaire et apocalyptique des dragons, le destin du Dovahkiin n'est pas sans rappeler celui du héros de Morrowind avec qui il partage plusieurs singularités. Avec un tel speech de départ, il fallait envoyer de la grosse orchestration qui file la chair de poule.Si Vvardenfell accompagnait ses landes dévastées de thèmes mélancoliques et sombres ; Cyrodiil, ce royaume verdoyant préférait les thèmes champêtres,. Se basant un peu sur les sonorités et la phonétique de certaines langues scandinaves de notre monde, on comprend pourquoi la chorale déborde tant de puissance. En général, pour passer un cap dans les œuvres d'héroic-fantasy, pour montrer que t'as des burnes et une vision large, tu dois inventer ta langue et la faire chanter.[/couleur] Pour Jeremy Soule, c'est désormais chose faite.L'OST de Skyrim reste par ailleurs, difficile de contre-dire cela, un de ses travaux les plus aboutis.