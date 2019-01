Bienvenue dans le Quoi de neuf ? de la semaine ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.



Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears :

Défi classique du personnage Golden Gear

Gnashers Seulement en KOTH et Horde Mania disponible

L'UIR Vanguard Pack revient vendredi

Nous donnons un premier commentaire sur l'avenir de Gears 4

Golden Gear Challenge

Si vous n'avez pas entendu les nouvelles, nous avons commencé la nouvelle année avec un nouveau vous. Eh bien, si vous êtes dans l'équipe du COG de toute façon.



Gagnez 150 000 points en Versus Public Play avant le 10 février et vous pourrez réclamer le personnage Classic Golden Gear (dont vous vous souvenez peut-être dans un petit jeu appelé Gears 3 !).



Vous pensez que 150 000 points, c'est un peu trop ? Roi de la colline et Escalade offrent quelques-unes des meilleures façons d'obtenir le plus grand nombre de points dans le plus court laps de temps grâce à leur objectif de score. N'oubliez pas que chaque aide, chaque geste et chaque jeu objectif fait aussi une différence dans votre score, vous n'aurez donc pas besoin d'être un tueur haut de gamme pour l'obtenir . Bonne chance !.



Playlist vedette

Vous le savez, vous l'adorez et il sera de retour en 2019. Gnashers Only KOTH - avec des réglages Compétitifs - est de retour dans Gears of War 4 pour quelques semaines avec 50% de bonus XP..



Playlist Horde

Notre playlist Horde en vedette ce mois-ci vous propose Horde Mania, une variante de la Horde à 25 vagues qui n'offre pas de temps de préparation entre les vagues et les ennemies à combattre..



Gear Pack UIR

Cette semaine, le Gear Pack de cette semaine est le pack Vanguard UIR, avec deux personnages d'élite UIR sans casque et l'ensemble UIR Vanguard Skin d'armes assorti. Trouvez-le dans le jeu à partir de ce vendredi pour une semaine.



L'avenir de Gears Of War 4

Nous avons déjà eu une série de questions en 2019 sur l'avenir de Gears 4 - à quoi pouvons-nous nous attendre ? Comment le changement sera-t-il supporté étant donné que Gears 5 sort cette année ? .



Gears 5 occupe évidemment la majeure partie de l'attention de l'équipe qui cherche à vous offrir le meilleur jeu possible lorsqu'il sera entre vos mains cette année (. Cela dit, l'appui à Gears 4 se poursuivra jusqu'à la sortie de Gears 5 avec une liste continue d'événements spéciaux (Saint-Patrick, chasse au lapin de Pâques, OSOK, et bien plus encore), de nouveaux défis et de nouveaux contenus à gagner !



Restez à l'affût de Quoi de neuf pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, y compris notre prochaine feuille de route qui vous donnera un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre au cours des prochains mois.







A jeudi Prochain