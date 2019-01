Rare

Nintendo

Microsoft

Starfox Adventures

jeu remarquable, monument d'une ludothèque Gamecube qui possédait déjà pas mal de pépites.

Grant Kirkhope

David Wise, déjà responsable des bande-son de Donkey Kong Country, Battletoads, Snake Rattle 'n' Roll et autres hits ayant forgés l'alliance Rare/Nintendo

Dinosaur Planet était un jeu d'aventure conçu pour la Nintendo 64 avant d'être déplacé vers le cube

si bien que Wise peut à nouveau faire parler son talent pour les ambiances exotiques et les mélodies aux intonations très variées

Wise lui est sans aucun doute le chef d'orchestre lorsqu'il s'agit d'installer une ambiance, surtout si celle-ci doit faire voyager le joueur

Tengami

La tribu des Lightfoot, particulièrement craintive et respectueuse des tradition du passé défendent leur isolationnisme avec férocité

La musique à mi-chemin entre le sauvage et les secrets

n'en oublie pas pour autant de proposer une bonne mélodie, comme elle le fait à 1.34

Dernier jeu issu des ateliers magiques depour le compte deaprès leur rachat paren 2002,marque d'une pierre angulaire le parcours du studio de Twycross en Angleterre. Dès le départ, le jeu souffre d'une guerre qui sépare deux camps. Ceux qui adore de façon inconditionnelle le jeu, pour de bonnes ou de mauvaises raisons (il est magnifique, avec un gameplay bien huilé, une durée de vie très solide, une bande-son mélodique à souhait et propose une aventure remplie de péripéties et de rebondissement aux côtés d'une galerie de personnages attachants), et ceux qui préfère le tailler en pièce sous prétexte qu'il ne s'agit là que d'un vulgaire Zelda-like. Préférant occulter les réelles qualités du jeu de Rare derrière des murs de fumée et de arguments fallacieux, les réfractaires passeront pourtant à côté d'unAu son, on retrouve le désormais patron musical du studio (il se tire la bourre avec, chacun choisira son champion) à savoir. Starfox Adventures, à l'origine connu sous le nom de projet de. Les maîtres mots du concept étaient dépaysement et aventure,. Si selon certains mélomanes, Kirkhope serait plus doué pour la rythmique et la dynamique des musiques,(écoutez donc l'OST desur smartphone, Wii U et PC, vous comprendrez).Ici, les cuivres et les percutions installent une ambiance mystérieuses afin de napper le joueur dans l'inconnu.. Aussi, ils ne font pas confiance à Fox lorsqu'il débarque sur leur territoire.- en sus d'installer une forte ambiance -. Les quelques notes sont plus tard soutenu par des violons qui ajoute une petite dose de tragique au tout.