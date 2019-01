Tests

C’est quelques jours avant les fêtes de fin d’année que Nintendo, probablement conscient du fait que j’allais encore abuser sur les repas, a voulu s’attarder sur ma santé et mon physique en me balançant un accès pour Fitness Boxing, titre dont le nom et la jaquette ne sont pas sans rappeler une époque éloignée qu’on souhaite un peu oublier (la Wii). Le studio Imagineer a d’ailleurs pensé flairer le bon coup en constatant que Nintendo cherchait encore à rallier quelques casuals du milieu des années 2000, s’autorisant à leur couper l’herbe sous le pied en annonçant la même semaine un simili Wii Fit et un ersatz de Nintendogs (encore non disponible en occident). Les mecs ont dû se dire qu’il y avait moyen de raviver la flamme mais sans analyser que si les autres ne s’étaient pas encore lancés dans la danse, c’est parce qu’ils savaient très bien que ça n’allait intéresser personne. Preuve en est, les deux titres sont finalement sortis dans l’anonymat le plus total.Mais bon, trop tard, j’ai validé la review donc je me suis lancé, j’ai créé mon compte (notez que vous pouvez mettre un mot de passe pour que ça reste totalement perso, surtout si vous avez honte), on a calculé mon IMC en mode « Hé bé, t’as bien bouffé toi » et on se lance donc dans une première session d’entraînement histoire de vérifier si à bientôt 33 ans, les muscles sont encore jeunes. Donc là, même s’il y a Fitness sur la jaquette, il y a surtout marqué Boxing et concrètement, l’unique activité à disposition sera du shadow-boxing sous diverses musiques, donc en gros un jeu de rythme avec la sueur en plus, incluant d’ailleurs les séances d’échauffement avant et après (possibilité de les zapper mais évitez quand même).Selon la demande de votre « coach » que vous pourrez customiser avec le temps (mais sans doublage FR, juste les sous-titres sont traduits), vous allez donc balancer jab, uppercut et autre crochet en maintenant le rythme au niveau des jambes et mine de rien, si le but est de lâcher quelques gouttes, l’objectif est clairement atteint. C’est l’essentiel dira t-on. Bien sûr, vous pourrez très bien rester le cul posé sur le canapé en faisant de simples petits mouvements de poignée et ça marchera tout aussi bien mais ça n’a forcément plus aucun intérêt, et de toute façon, on arrêtera vite de s’attarder sur le scoring quand on constatera que la reconnaissance de mouvements est trop évasive pour bien prendre en compte les enchaînements rapides, occasionnant quelques pertes de « Parfait !».Well… L’intérêt de tout cela au final ? Limité comme à l’époque Wii Fit, et peut-être même davantage. Quand on sait que le score ne sert à rien et que des vidéos d’entraînement du genre sont disponibles gratuitement sur Youtube (on est motivé ou on ne l’est pas), débourser 40-50 balles juste pour un habillage (forcément austère), un évident suivi quotidien et un calcul des calories perdues, ça fait un peu cher. Il y a en effet peu de choses à coté pour justifier le tarif à notre époque. On peut certes faire des entraînements à deux mais on déplore l’absence des mini-jeux rigolos des productions Nintendo, et il est difficile de pleinement valider la sélection musicale pourtant essentielle pour ce type de jeu : 20 morceaux seulement, dont le plus récent a cinq ans et la plupart plus ou moins dix ans (et même au-delà).