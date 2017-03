Jamais deux sans trois, Apres avoir annoncé deux nouvelles collaborations pour laetreprend de nouveau la parole pour annoncer uneLes participants auront accès à une sélections quotidienne de voitures et de circuits pour s'affronter dans les différentes phases de la bêta en ligne. Cette sélection évoluera au fil du temps et couvrira différentes classes, catégories et configurations de courses.Il s'agira en outre de la première intégration du profil de pilote dans GT Sport. Les classifications de fair-play (le comportement du joueur sur le circuit) et de pilote (vitesse moyenne et résultats) garantiront une équité des courses en ligne et assureront des groupes équilibrés pour chaque épreuve.de la bêta fermée, qui. (Pour des raisons de fuseaux horaires, ceux des U.S étant plus rapprochés de celui du Japon).concernera donc. Les places étant limitées, seules les joueurs qui ont reçu un e-mail seront sélectionnés pour la deuxième phase.