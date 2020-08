Une maj post-lancement de The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki ajoutera la prise en charge de la PS5. Après la mise à jour, les utilisateurs pourront profiter confortablement de The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki sortira le 27 août au japon. Aucune date pour l'Europe pour l'instant.