Éditeur : XSEED Games / Dotemu

Développeur : Falcom

Genre : RPG

Disponible sur PC/PS4/XOne/PSVita

Prévu Switch

Date de sortie : 2020

Langue : Anglais

700 ans avant les événements d'Ys I & II, le pays d'Ys était au bord de la destruction.Les démons sont venus en masse et ont forcé les déesses jumelles qui dirigeaient la terre à éloigner leurs sujets.Un jour, au milieu de cette agitation, les déesses se sont enfuies dans la nuit, disparaissant complètement de Ys.Et il n'y avait qu'un seul endroit où ils auraient pu aller : la Tour du Diable.Un groupe de recherche de chevaliers et de sorciers ont été formés à la hâte dans l'espoir de retrouver ces divinités en fuite.Parmi ses membres se trouvaient l'apprentie chevalière Yunica Tovah et le troublant sorcier Hugo Fact.Voici leur histoire. Ou du moins, c'est la façon dont chacun s'en souvient.