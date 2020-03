Hidetaka Miyazaki :



« Collaborer avec George R.R Martin pour la création du mythe d’Elden Ring a été une superbe expérience et une source incroyable d’inspiration. L’équipe travaille d’arrache-pied afin de garantir aux joueurs que le monde d’Elden Ring soit fascinant à découvrir, plein de dangers et de surprises jusque dans ses tréfonds. C’est un titre FromSoftware de bout en bout : fantastique et action RPG. Nous espérons sincèrement que vous l’attendrez. »



George R.R Martin :



« Imaginer le monde d’Elden Ring avec Hidetaka Miyazaki et son équipe fut un réel plaisir. Les graphismes, l’univers mythique et le gameplay action/RPG offriront une expérience inoubliable. J’attends avec impatience que les joueurs découvrent ce qu’Elden Ring leur réserve. »