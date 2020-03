Tellement énorme cet animé ! Dommage que le dernier arc avec le tournoi dans le monde des démons soit un peu bâclé ! Mais bon on va mettre ça sur la flemme de ce bon vieux Togashi !Je cracherais pas sur une réédition de l'anime par le Studio Madmax vu comment ils ont sublimé Hunter X Hunter en 2011 !

posted the 03/11/2020 at 06:47 PM by bigboss18