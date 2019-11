De plus, du gameplay a enfin été révélé avec plusieurs combats histoire de nous faire une bonne idée de ce que nous réserve ce New Guilty Gear. On apprend également qu'un doublage en anglais sera disponible et qu'une bêta fermée est prévue.Le studio précise être au courant de la demande pour fixer les rollbacks et qu'ils font ce qu'ils peuvent pour régler ça.Il n'y a plus de chip kill. Ils ajoutent également que des changements auront lieux en fonction des feedback.