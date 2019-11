World of Gaming





En attendant que la bêta ouverte de Nioh 2 se télécharge tranquillement, j'aimerais revenir sur le fameux tweet de Bluepoint Games. Tout ce qui est dit dans l'article n'est que spéculation. Rien de concret. Il ne faut pas oublier que l'important reste de ne pas s'attendre à un jeu en question afin de ne pas être déçu.



Vous le savez sûrement déjà, le studio a profité d'Halloween pour jouer un peu avec les joueurs

en étant le plus implicite possible concernant leur prochain projet.







Bluepoint Games :

Liste des jeux développés par le studio :



- Blast Factor (2006 - PlayStation Network)

- God of War Collection (2010 - PlayStation 3)

- Classics HD : Ico & Shadow of the Colossus (2011 - PlayStation 3)

- Metal Gear Solid : HD Collection (2012 - PlayStation 3)

- PlayStation All-Stars Battle Royale (2012 - PlayStation Vita)

- Flower (2013 - PlayStation 4, PlayStation Vita)

- Titanfall (2014 - Xbox 360)

- Uncharted : The Nathan Drake Collection (2015 - PlayStation 4)

- Gravity Rush Remastered (2015 - PlayStation 4)

- Shadow of the Colossus (2018 - PlayStation 4)

Un, ou des projets ?





La fameuse liste :

So calm this spooky night = ?

Symphony (+ le gif, qui provient d'ailleurs de Zelda BOTW) = Castlevania : Symphony of the Night

of rumors = reconnaissent les rumeurs qui circulent

not one, but two = deux jeux ?

return = remake/remaster

from the shadow = un jeu "méconnu" ?, ou autre (peut-être FromSoftware)

A resistance = Resistance

to dart home = The Legend of Dragoon (le protagoniste s'appelle Dart)

as black monsters = ICO / The Legend of Dragoon

escape twisted = Ape Escape et/ou Twisted Metal

hills = Silent Hill

wander lands = Shadow of the Colossus (le protagoniste s'appelle Wander/Wanda)

syphon = Syphon Filter

souls = Demon's Souls

Filter = Syphon Filter

your candy collections = HD collection

soft from = FromSoftware/Demon's Souls

solid = Metal Gear Solid

and be eco-friendly = Ico / Jak & daxter

Have a metal Halloween = Metal Gear Solid et/ou Twisted Metal

Sony achète le studio :





PlayStation All-Stars Battle Royale 2 ?

Rendez-vous en 2020



Si une chose est sûre, c'est qu'on sera enfin fixé en 2020. Que cela se fasse en début d'année, lors de la présentation de la PlayStation 5, ou durant la conférence de Sony à l'E3 2020, le rendez-vous est pris.





Bluepoint Games est un studio indépendant, comprenant des vétérans de l'industrie du jeu vidéo. Le studio est connu pour ses différents portages, tels que PlayStation All-Stars Battle Royale sur PlayStation Vita ou encore Titanfall sur Xbox 360, ainsi pour ses remaster de qualités comme God of War Collection adapté pour la PlayStation 3, ou encore Uncharted : The Nathan Drake Collection et Gravity Rush Remastered pour la PlayStation 4.Et si Bluepoint Games travaille sur deux projets ? C'est l'impression que donne le message posté. En effet, la première chose qui retient notre attention est cette partie du message : "" (pas un, mais deux). Nous savions déjà que le studio travaille sur un remake/relecture d'un jeu, "", sur la prochaine console de Sony.La dernière production du studio, Shadow of the Colossus, était sortie le 6 février 2018. On sait que la PlayStation 5 sortira en fin 2020. Cela va laisser, au minimum, 2 ans aux développeurs de sortir leur prochain titre, en présumant qu'il sorte en même temps que la console. Voire 3 ans, si ce dernier vient à sortir en 2021. Ce que j'entends par là, c'est le fait que Bluepoint Games a peut-être le temps de travailler sur deux projets différents en simultanés.Depuis la sortie de Shadow of the Colossus et des différents "indices", chacun y voit un peu ce qu'il veut pour le prochain projet du studio. Ce tweet semble regrouper les fameux jeux que les joueurs souhaitent le plus. Ce tweet a lancé beaucoup de spéculation, de recherches pour chaque mots. C'était assez bien joué de la part des développeurs. En faisant un peu attention, voici ce qu'en a tiré Morrigan, un modérateur de chez Resetera :Beaucoup de titres cités. Rien de concret, encore une fois, et impossible de distinguer le vrai du faux. Le projet le "plus probable" serait Demon's Souls Remake, si ce n'est The Legend of Dragoon. Pas mal d'indices ont été trouvés depuis pour chacun des jeux. Ce passage reste tout de même assez intéressant : "[...]". Tourné comme on le souhaite, on obtient FromSoft Souls. Et si Bluepoint Games travaillait sur Demon'Souls Remake et The Legend of Dragoon ?Bien que cela ne nous permet pas de savoir quoique se soit sur le titre en question, il est possible que Sony considère l'acquisition de Bluepoint Games. Ce studio travaille depuis plusieurs années pour PlayStation, ajouter à cela les récentes déclarations de Hiroki Totoki, vice-président et directeur financier adjoint, et enfin, le fait que la plupart des franchises listées font référence à Sony, il est donc fort probable que cela se produise.Dernière possibilité. Bluepoint Games travaille sur PlayStation All-Stars Battle Royale 2. De nombreuses rumeurs ont déjà circulé sur le net concernant un second épisode du smash-like façon Sony, dont la sortie serait prévue pour fin 2020.. De plus, le studio avait déjà travaillé sur le portage du premier pour la PS Vita. Et si tous les jeux de cette liste font partis de leur projet avec un PlayStation All-Stars Battle Royale 2.