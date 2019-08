Finir la campagne en dément

Atteindre le rang Général dans Tour Of Duty

Atteindre le prestige 20

Faire les 50 Vagues de horde sur toutes les maps de lancement

Finir une partie en Escape sur toutes les maps de Lancement

Atteindre le rang maximum avec tout les personnages en Horde et Escape

Gears Of War : 10.000 Kills en classement



Gears Of War 2 : 100.000 Kills ( tout les modes)



Gears Of War 3 : Atteignez le niveau 100 et gagnez toutes les médailles Onyx.



Gears Of War 4 : Campagne complète en Dement , tout les rubans, Horde Master, toutes les classes Horde a fond, toutes les cartes d'une classe a fond, Faire 10 prestiges.