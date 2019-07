Gears 5 est le plus gros Gears of War à ce jour. C'est la plus longue campagne jamais réalisée dans la série, le plus grand multijoueur que nous ayons jamais réalisé et le plus grand mode compétitif et le plus grand mode Horde que nous ayons jamais présenté.



Toute l'équipe de La Coalition est extrêmement talentueuse, mais chaque équipe se concentre sur ce en quoi elle croit dans le développement du jeu vidéo.



"Ils sont très passionnés lorsqu'il s'agit d'établir les plus hauts standards de qualité et un haut degré d'excellence, tout cela parce qu'ils sont à la hauteur d'un héritage que les fans de Gears vont reconnaître. Ce n'est pas une solution miracle que vous pouvez utiliser quand vous le voulez : il s'agit de faire confiance aux gens autour de vous ", dit-il du travail du studio dans le développement du jeu vidéo.





Rod Fergusson nous répétait toujours la même chose quand nous démarrions un projet : si vous voulez aller vite, je ferai tout seul. Mais si vous voulez aller loin, faites-le ensemble ", a rappelé M. Cleven aux médias. "Et je pense que c'est quelque chose en quoi nous croyons fermement dans le studio. Nous croyons que la confiance mutuelle nous permet d'être beaucoup plus efficaces ", a-t-il conclu.