Un jeu avec à sa tête le co-créateur de, ça ne pouvait décemment être quelque chose de sérieux, etne l’est aucunement. Dans un univers sans queue ni tête, vous y incarnez un gamin en apparence sans histoire, vivant dans une bourgade où tout le monde se déplace sur des fauteuils volants (il y est interdit de marcher, et ne demandez pas pourquoi). Malheureusement pour vous, au détour d’une promenade, Glorkon, un gigantesque extra-terrestre capture vos chiens pour les enfoncer dans ses orbites vides, lui octroyant un énorme pouvoir pour conquérir le monde. Et c’est votre faute car c’était vos chiens, et en plus, les chiens marchent, donc vous n’aviez même pas le droit d’en posséder.Le salut viendra de Trover, un bonhomme violet bien bavard missionné pour vous aider à sauver un monde teinté d’humour où s’enchaînent des séquences bien plaisantes vu le casting sans pareil, entre le vieux qui passe son temps à vous insulter (mais toujours de loin), le gamin qui vous prend pour le plus gros pigeon de l’histoire ou encore ce mec qui a trouvé le moyen d’accélérer la gestation des femmes enceintes pour manger plus vite les bébés. Ah, et on tient à dire que chaque niveau propose un marchand avec une tête de teub. C’est complètement WTF, certaines situations sont hilarantes, le quatrième mur est brisé à tour de bras, MAIS… c’est en vostfr. Et croyez bien qu’il s’agit ici d’un défaut car même s’il aurait été difficile d’avoir un doublage FR aussi parfait que la VO, il faut savoir que ça cause quasiment tous le temps, et dans la majorité des cas pendant l’action. Donc quand vous êtes occupés et que les sous-titres ne suivent pas toujours très rapidement vos mouvements de tête, hé bien autant dire que vous allez louper une bonne partie des dialogues. Et c’est fort dommage.Le jeu lui-même est en revanche assez classique dans sa structure, au point que même s’il est tout à fait possible de faire le jeu sans casque, autant opter pour la VR qui au moins cachera la simplicité derrière l’immersion (et l’humour). Pas de motion-sickness puisque les déplacements se font pas téléportation dans des zones bien visibles et l’essentiel va tourner autour de petites séquences de plates-formes, actions et puzzles en dirigeant directement Trover que vous suivrez depuis votre siège. C’est sympathique tout ça et même si l’on gagne en compétences au fur et à mesure de la progression, l’ensemble reste néanmoins très basique hormis ces quelques choix plutôt malins puisque liés à des actes parfois non voulus, sans qu’il y ait pour autant de grandes conséquences vu la finalité.Encore une fois, c’est surtout l’humour et les situations qui incarnent le principal fil rouge nous poussant à atteindre le bout du chemin, assez surprenant d’ailleurs, mais cela ne prendra qu’environ 5 petite heures avec assez peu de replay-value, sauf si vous souhaitez chopper les bestioles vertes de chaque monde et découvrir les scènes proposées par les autres choix. Pour un prix adjugé de 30 balles, ça fait donc un peu cher même si les développeurs ont prévenu que ce tarif assez élevé avait pour but de financer des futurs DLC qui seront du coup proposés gratuitement. Reste comme d’habitude à en connaître la teneur.