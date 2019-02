La région de Galar

Pokémon Épée et Pokémon Bouclier se dérouleront à Galar, une vaste région aux paysages contrastés : de la campagne enchanteresse aux villes modernes, en passant par les forêts touffues et les montagnes aux cimes escarpées et enneigées. Les habitants et les Pokémon y vivent en harmonie et travaillent main dans la patte pour faire prospérer les industries de la région.



Au cours de votre nouvelle aventure, vous visiterez les différentes Arènes de Galar, en quête du titre admirable et estimable de Maître !