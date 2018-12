News





Le nouvel épisode de la saga Ys se dévoile un peu plus !

Comme certains d'entre-vous le savent, Falcom a annoncé il y a quelques jours un certain Ys IX : Monstrum Nox à destination de la PlayStation 4 et qui est censé sortir au plus tard en septembre 2019. Et bien, les derniers numéros des magazines Dengeki PlayStation et Weekly Famitsu nous offrent en ce jour quelques petites informations supplémentaires sur ce Ys IX : Monstrum Nox , via des extraits d'interviews du président et chef de la direction, le très sympathique Toshihiro Kondo.



Voici ce qu'il y a d'important à retenir :

* Le concept du jeu est le sous-titre du jeu en lui-même "Monstrum Nox".



* Le cadre du jeu, Baldeux, est une ville en trois dimensions avec différentes altitudes. Ses périphéries comprennent des prairies, des forêts et bien évidemment des ruines.



* Se déroulant dans une ère après Ys Seven (l'épisode le plus avancé dans la saga chronologiquement parlant), Adol y apparaîtra dans son âge le plus avancé de toute la saga. Son nom d'aventurier est en train d'être connu dans le monde entier.



* Les combats en équipes et les contrôles simples sont de retour. De plus, le jeu introduit des actions surnaturelles qui s'appuient sur les capacités surnaturelles possédées par les "Monstrum". Les courses contre les murs et les déplacements comme une ombre sont également possibles.



* La nouvelle feature "Guild Operations" est une extension du fameux "Drifting Village" de Ys VIII : Lacrimosa of Dana .



* La femme vêtue en capuche et équipée de bras et de jambes artificielles est la clé majeure de l'histoire du jeu.



* Enfin, le développement du jeu est finalisé à 50%.