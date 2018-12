Tests

On se demande où file la nouvelle licence, celle qui un temps (celui du deuxième épisode) avait explosé tous les compteurs au Japon pour la placer à coté des plus grands de l’histoire, commeet certainsn’a jamais autant brillé qu’à ce moment mais l’entreprise est connue pour ses travers, notamment son coté beaucoup trop gourmand où chaque IP semble être pressée jusqu’à en crever, surtout quand les ventes répondent présent. Certes, des licences pré-citées, il n’y a pas non plus un représentant tous les dix ans mais les autres ont su garder un rythme quanda voulu en faire trop et trop rapidement : trois épisodes canoniques (pour sept versions au total), quatre spin-off 3DS/Wii U dont certains en plusieurs versions, et une brouette d’annexes sur smartphones. Tout ça en quatre ans seulement !Résultat, les ventes ont commencé à s’effondrer dès, ce qui est quand même assez triste puisque contrairement à(qui améliorait surtout le premier épisode) et(qui n’est qu’un mini-jeu boosté avec les assets du 2), le troisième chapitre a fait l’objet de bien plus d’attention et de renouvellements. On retrouve la ville principale des deux premiers mais avec davantage de zones inédites, sur lesquelles s’ajoute surtout une deuxième ville située aux USA, grande nouveauté ici puisque l’aventure se déroulera parallèlement à deux endroits, avec autant de protagonistes (Nathan d’un coté, et la geekette Ariane de l’autre). Et qui dit USA dit l’occasion d’ajouter quelques traces des coutumes et légendes locales, entre le scénario qui nous évoque maintenant les extra-terrestres (mais le « FBY » enquête, voyez-vous) et une farandole de nouvelles bestioles pour atteindre maintenant plus de 600, dont des versions zombifiées.Généreux et conscient que le retard devenait trop important au regard du marché (la 3DS est quasiment morte), Level-5 a fait les choses en grand pour l’occident : terminé les deux versions avec une troisième derrière puisque cette fois, l’intégralité du contenu est regroupé en une seule et unique cartouche, incluant deux sauvegardes. Une bonne chose il faut le reconnaître, et de quoi assurer un contenu assez fou pour les fans petits et grands qui auront largement de quoi faire avec une longue quête principale pleine d’humour (mais assez enfantin forcément) qui ose un peu plus le renouvellement dans les situations et les nombreux mini-jeux, et un post-game toujours aussi énorme entre la collection, les quêtes annexes, les boss spéciaux et même le retour du simili mode Blasters pour aller éponger tout un tas de donjons générés aléatoirement, et en coop.C’est toujours aussi joli, en tout cas au regard du support, et ça se permet heureusement de revoir un peu les fondamentaux du système du combat même si l’on sait que la tentative sera l’objet d’un one-shot,étant déjà promis à une sorte d’action-RPG. Ici, on reste dans l’ATB mais au lieu de se tourner les pouces en attendant d’activer les pouvoirs, lâcher des objets et se débarrasser de la corruption (on retrouve tout cela d’ailleurs), le joueur sera un poil plus actif par la présence d’une grille en 3x3 où sera placé votre trio (avec quelques uns en renfort au cas où). En plein combat, vous devrez donc les modifier de place soit pour éviter une attaque, soit pour gratter quelques bonus, ce qui occupe un peu plus même si comme pour les précédents, la grande facilité est de mise sauf quand un gros boss débarque, transformant la joute en combat d’endurance par le statut habituel de sac à PV.