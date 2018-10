Notre plus grand événement XP commence ce vendredi !



Collectionnez les personnages de Zombie et du Jour des Morts dans le nouveau pack d'équipement pour âmes perdues.



Monster Mash va recevoir le traitement Horde Mania



Consultez la liste complète des réalisations à venir dans notre prochaine mise à jour.

Gear Pack Lost Soul

Événement Horde

Défi de la saison 5

Dernière salve de succès

Montez jusqu'à 11 (100G)



- Allez jusqu'au prestige 11.



Juge, Juré et bourreau (50G)

- Dans n'importe quel mode, effectuez une de chaque exécution unique.





Ressource pleine (25G)

- Dans le chapitre 4 de l'acte 4, tuez un Swarmak à l'aide d'une arme différente pour faire éclater chaque ampoule .



Salut, maman. (15G)

- Rentre chez toi et dis bonjour à maman.





Je prends ça (30G)

- Dans Public matchmaking, tuez un adversaire tenant une arme puissante et prenez-la pour vous-même 5 fois.



Mode de vie actif (30G)

- Dans Public matchmaking, tuez 100 adversaires avec des cartouches rechargeables actives.





Sorry, That's Never Happened To Me Before Before (30G)

- Dans Public Versus, gagnez une partie de Gardien, Exécution, Escalade ou Dodgeball en moins de 60 secondes.



Jouez l'objectif (30G)

- Obtenez 200 captures de cercles et 100 casses de cercles dans roi de la colline ou Escalade (public contre public uniquement)



A l'ancienne (30G)

- Complétez une variante 25 ou 50 vagues de Horde avec Marcus, Cole, Dom, Baird et Anya.



Je déteste ce joueur (50G)

- Gagnez 25 matchs en playlists 2v2 (Public uniquement)





Sauvetage (50G)

- Sauvez votre ailier en tuant un adversaire qui l'a abattu avant de mourir 10 fois dans les playlists 2v2.

Bienvenue à un Quoi de neuf Gears ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears :La semaine dernière, nous avons promis que notre événement d'Halloween serait encore plus intense avec l'arrivée du pack Lost Souls et de notre plus gros bonus XP ce vendredi. Sans plus attendre, préparez-vous pour 10 jours entiers de.....6.66XP sera actif jusqu'au 5 novembre dans tous les modes Versus et Horde - pas seulement en Pumpkin Ball et Monster Mash - alors mettez le paquet pour votre prochain Re-Up comme vous le souhaitez.L'ultime collection des personnages de Zombie et du Jour des Morts déjà sortis est dans le nouveau Lost Souls Gear Pack qui arrive ce vendredi ! Allez à la rubrique Quoi de neuf de la semaine dernière pour tous les détails du pack.Ce pack sera disponible du 26 octobre au 5 novembre comme variante de crédit 400 et 2000. Le Mega Pack Lost Souls et le Mega Pack Pack seront également disponibles pour un rabais de 50% jusqu'au 5 novembre.Notre Horde d'Halloween Monster Mash est en train de se transformer en Horde Mania style. Si vous n'avez jamais connu Horde Mania, c'est une variante 25 vagues de Horde sans temps d'installation entre les vagues (autre que la pause du tableau d'affichage). L'action continue d'arriver, que vous soyez prêt ou non.Faites l'expérience de cette variante Horde à partir de demain. N'oubliez pas que toute la collection Midnight Omen Weapon Skin est également disponible en tant que Loot de boss dans cette playlist.Pour les fans de Versus, notre version remaniée de Pumpkin Ball se poursuivra également jusqu'au 5 novembre avec le reste des festivités de l'Halloween. Si vous ne l'avez pas encore essayé, c'est rapide et une tonne de plaisir à l'Halloween.Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette nouvelle version de Pumpkin Ball, alors envoyez-nous vos commentaires sur nos forums officiels ou via Twitter en envoyant un tweet @CoalitionGears.Avec l'arrivée de notre défi de la Saison 5 début novembre, il est presque temps pour nous de tout dévoiler. La semaine prochaine, nous dévoilerons le Défi du classement de la saison 5 (aussi connu sous le nom de Défi Ruby Scion de cette saison) et nous vous donnerons un premier aperçu de la récompense que vous obtiendrez en le complétant ici même dans What's Up. Ne le manquez pas.Fin juillet, nous avons lancé un défi à la communauté - et si vous pouviez concevoir une réalisation pour la dernière liste de réalisation de Gears of War 4 ?Eh bien, comme toujours, la communauté a répondu en force. En un peu plus d'une semaine, nous avons reçu des centaines et des centaines d'idées sur les réalisations que vous aimeriez voir réaliser le 500G final. Nous avons eu tellement de bonnes idées - certaines possibles, d'autres non - et cela nous a menés à une liste provisoire que nous avons affichée en août dernier.Une fois que nous avons eu cette liste provisoire, nous avons commencé à développer pour savoir lesquels nous pouvions - et ne pouvions pas - réaliser et ajouter un peu d'épices de notre propre cru. Aujourd'hui, nous sommes ravis de dévoiler notre liste finale dans notre prochaine mise à jour prévue pour le début novembre.Les quatre réalisations secrètes de 15G sont de petites lettres d'amour à notre communauté. Deux d'entre eux sont directement inspirés par des idées partagées dans le cadre du concours. Les deux autres sont, eh bien, vous le découvrirez. Nous n'avons pas l'intention de donner des indices sur ces quatre-là, alors faites savoir à vos fans si vous en avez déverrouillé un ! Bonne chasse.Voila donc la dernière liste de succès qui fera monté Gears Of War 4 a un total de 4000G .A la semaine prochaine