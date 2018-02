Tests

On ne peut pas dire que Sony nous a offert une très grande visibilité sur l’avenir de son PlayStation VR puisque, outre Ace Combat 7 qui a visiblement du mal à sortir, c’est un peu le néant niveau grosses cartouches passé ce premier trimestre qui heureusement à quelques atouts pour nourrir notre casque. Après The Inpatient et en attendant Golem et Bravo Team en mars, voici donc Moss, un titre qui mérite une vraie attention.On parle ici d’une sorte de petit jeu d’aventure façon Limbo ou Little Nightmares. Il y a bien quelques combats de temps en temps, mais ce sera loin d’être le point fort du jeu vu le bestiaire (trois types d’ennemis) et la palette de mouvements très limitée, constituée d’un petit saut, un combo unique et une esquive. On pourrait même dire qu’on n’aurait pas perdu grand-chose si les développeurs avaient laissé de coté l’action comme dans les deux titres précités. Car pour le reste, l’aventure est vraiment prenante, tout d’abord par son ambiance juste sublime vu le soin apporté à chaque tableau, où l’on trouve un vrai travail d’immersion une fois le casque posé sur la tête et des plans enivrants parmi les plus beaux offerts avec le PS VR.On peut remercier l’Unreal Engine 4 car même si la résolution reste ce qu’elle est, Moss restera comme l’un des jeux les plus beaux du casque de Sony, accompagné qui plus est de superbes animations pour donner vie à notre petit souris auquel on s’attache dès le début, alors qu’on ne misait pas grand-chose par son design très lambda. On reprochera juste que pour un jeu VR se jouant « assis », on a parfois un peu de mal à trouver sa position pour avoir une bonne vue d’ensemble sur certains tableaux un peu larges, obligeant à recalibrer pour voir « plus haut » ou « plus bas », voir se démonter le cou pour être sûr de ne rater un élément important derrière un mur (quand ce n’est pas un trou).Pour le reste, aucun problème. C’est simpliste comme un jeu Playdead mais du genre à arriver à maintenir le joueur à sa manette. On passe de plans purement ambiance à des séquences d’énigmes où l’on manipule à la fois la souris mais également des objets à activer à la gyroscopie, le joueur faisant partie de l’histoire comme une entité bien présente qui aide le rongeur dans sa progression. Peu de challenge, si ce n’est un peu de Die & Retry vers la fin et bien sûr une tentative du 100 % en brisant des trucs et en récoltant des parchemins, parfois en observant bien, d’autres fois dans une énigme secondaire (dont une bien énervante pour ma part vu que je n’ai absolument compris comment atteindre l’objet).Bref, un bon petit plaisir mais une chute brutale qui arrive au bout de quelques heures de jeu. On est là à progresser, on affronte un boss, on avance, une cinématique, un voyage qui ne fait apparemment que commencer, fin du « Livre I » et… Hein ? C’est terminé ? Alors ok, quatre à cinq petites heures dans le genre, c’est assez commun et même à 30€, on reste dans une moyenne potable dans la VR (surtout par rapport à certains tarifs au lancement du casque) mais là, il y a une belle frustration tant les crédits de fin tombent brutalement avec donc la certitude que l’aventure n’est pas terminée.