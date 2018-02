Tests

En conclusion :

Donc quelques semaines après avoir posé un premier pied dans la version Switch de, et même un premier pied tout court dans ce spin-off vu que je n’avais pas touché aux précédentes éditions (PS4 & Vita donc), voici mon avis bien plus complet après avoir torché les quatre chapitres de cette aventure plus ou moins Minecraftienne, pour environ quarante heures de jeu au compteur, avec un temps plus ou moins égal pour chaque session selon que vous preniez le temps de fouiner et de faire de belles choses.Pour les petits bâtisseurs et surtout fans de, le bilan final est plutôt élogieux tant, d’un bout à l’autre, les développeurs ont réussi à mixer efficacement deux licences dont la réunion était finalement toute trouvée quand on sait que le design des premiers J-RPG étaient conçu à base de « case ». Des cases qui se sont donc transformés en bloc, ce qui revient exactement au même dans cette retranscription de l’univers de, où l’on évolue donc dans un futur alternatif avec les conséquences attendues si le descendant d’Eldrick avait accepté de se soumettre à Lord Dragon. En découle un monde en ruine, peuplé de diverses créatures et où les humains n’ont visiblement plus trop d’endroits où se réfugier, si votre bonne pomme n’intervenait pas pour sauver la mise.Donc pour ceux qui aiment la construction,offre le bon compromis entre la liberté totale d’unet l’envie d’offrir un fil rouge pour une vraie aventure. En dehors du mode libre où l’on fait ce que l’on souhaite, et où cette version Switch offrira ses uniques bonus (des blocs pixels deet le très utile tigre comme monture), chaque chapitre vous fait démarrer sans rien et vous demandera en objectif principal de reconstruire une unique ville, de la façon dont vous souhaitez. Dans la preview, nous déplorions que le terrain prérequis pour la construction était un peu petit (bien que variable d’un chapitre à l’autre) mais finalement, avec un peu d’ingéniosité, on finit par s’y faire en privilégiant la construction à la verticale qui n’offre pas toujours la meilleure visibilité dans les déplacements mais qui permet au moins de maxer son niveau. S’il est d’ailleurs possible de s’en sortir avec uniquement les bases, les plus méticuleux pourront faire de véritables merveilles, incluant des beaux jardins et petites douves en faisant venir de l’eau même depuis une zone éloignée.C’est sur le reste quefait toute la différence avec, avec sans cesse une quête principale qui nous fait envoie d’une île à l’autre pour trouver des civils, rendre quelques services et faire face à quelques boss. On conseillera d’ailleurs de bien prendre son temps pour avancer puisque dès le Chapitre 3, la difficulté fait un léger bond en avant, et plus encore dans le dernier arc où l’on aperçoit toutes les limites du système de combat, bien trop simpliste même pour le genre et où l’on aurait pas refusé un peu de magies. Fouiller, c’est l’occasion de découvrir des boss secrets et quêtes annexes, vous apportant des bonus de PV, de l’équipement utile et tout simplement ce qu’il faut de loot pour vous octroyer de quoi faire face aux pires opposants qui à nu sont capables de vous dégommer un tiers de votre barre de vie en une grosse attaque. Dommage que les objectifs bonus ne soient pas affichés d’entrée pour aider à la motivation et être sûr de ne rien louper, puisqu’il faut finir au préalable un chapitre pour connaître la liste, et pas sûr que beaucoup seront motivés au second-rush.Car ça restera l’un des principaux problèmes du jeu. Aussi fan-service soit-il, jusqu’au bout de l’aventure, ce spin-off garde un coté très répétitif, notamment accentuer par le fait de voir sa progression revenir à zéro à chaque nouveau chapitre, même si tout le reste change (et on garde heureusement les recettes). Les mécaniques de jeu sont bien trouvées, l’envie d’explorer est bien là et les possibilités deviennent suffisamment riches avec le temps, mais le principal regret qui ressortira de cette expérience reste indéniablement l’absence de mode multijoueur en coopération. Une fonction qui sera présente dans le deuxième épisode, déjà annoncé et qui fait presque passer ce portage un peu tardif pour une mise en bouche avant le plat de résistance.