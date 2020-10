Si vous aussi vous êtes un grand sentimental, et que vous ne voulez pas froisser votre Playstation 4 dans moins d'un mois, voici une petite technique pour vous séparer de votre PS4.Triste après 7 ans de bon et loyaux service, mais c'est la dur loi de l'évolution... (Et puis, ces updates dès qu'on peut jouer, j'suis sûr qu'elle le fait exprès).Bonus : PS5 vs Xbox Series XMAJ : Playstation 5 vs PC :Et la petite Switch est arrivée à la maison