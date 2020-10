1 : Pas d'écrans de chargement :

2 : Le monde présente un niveau de détails plus élevé :

3 : Les personnages seront plus crédibles

4 : L'action est plus fluide et plus explosive :

5 Les combats sont plus immersifs grâce à Dualsense PS5 ::

Mais la version PlayStation 4 sera quand même très agréable

]Si nous savions que Spider-Man Miles Morales sortira à la fois sur PS5 et PS4, nous ignorions cependant les différentes qu'il devrait y avoir entre les deux versions. C'est chose faite,a demandé à l'équipe d'Insomniac de détailler cinq grandes raisons pour lesquelles Spider-Man : Miles Morales sur la PlayStation 5 sera la version ultime.."Le SSD de la PS5 nous permet évidemment de charger le jeu plus rapidement. Si vous mourez ou si vous vous déplacez rapidement, il y a des chargements quasi instantanés. Vous continuez à jouer. Nous n'avons pas d'écrans de chargement. C'est vraiment impressionnant.du premier jeu...""Nous avons pu profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de la PlayStation 5, et l'une d'entre elles était la fidélité graphique. Vous allez voir des reflets gérés avec le raytracing partout dans le jeu sur PlayStation 5"."Visuellement, c'est frappant. Nous avons des reflets raytracés qui se reflètent sous la glace et la neige et dans les rues mouillées à différents moments de la journée, et cela change lorsque le ciel est couvert... Vous pourrez voir des éclairages des fêtes de fin d'années réalistes qui se reflètent sur la glace et les rues mouillées, ce qui est impressionnant. Dans l'ensemble, nous avons une ville plus détaillée, des personnages plus détaillés et des systèmes de particules plus poussés"."Il y a beaucoup de techniques différentes que nous pouvons utiliser et que nous ne pouvions pas utiliser auparavant. Nous avons des scans 4D pour nos personnages, c'est donc un système plus complexe où nous avons un grand nombre de données de scan basées sur la capture des performances que nous avons de nos acteurs, ce qui donne une performance plus réaliste et plus crédible. Nous avons également des mèches de cheveux modélisés individuellement, ce qui est une technique de rendu plus détaillée et plus réaliste que nous ne pouvions pas faire auparavant"."Vous verrez beaucoup plus de destruction, beaucoup de systèmes de particules améliorés et des simulations que nous ne pouvions pas faire auparavant. En connaissant davantage les outils que nous utilisons et en connaissant le nouveau hardware, nous avons été en mesure de cibler un niveau cinématographique plus poussé". - Gavin Golden, directeur artistique"Le fait de pouvoir jouer en mode performance - donc à 60 FPS - nous a permis de constater que nos animations ont maintenant une plus belle fidélité. C'est beaucoup plus fluide maintenant. Grâce à cette fluidité, nous avons pu mieux voir comment [nos animations originales] se traduisent dans le jeu. En jouant sur PS5, Miles glisse simplement sur l'écran, et c'est très agréable. C'est vraiment très agréable.""La Dualsense est d'un niveau supérieur en terme d'immersion. Il y a des vibrations sur la PS4, mais l'haptique sur la PS5 permet vraiment aux attaques bioélectriques de passer d'un côté à l'autre du contrôleur. Et le mouvement de la toile est d'autant plus viscéral qu'il y a une résistance sur la gâchette, car vous sentez la connexion des toiles et la tension qui s'en dégage."En tant qu'expérience de jeu, les deux versions devraient se sentir à égalité. Ce n'est pas comme si un jeu était très différent de l'autre, mais les améliorations dont nous parlons s'additionnent vraiment pour donner l'impression que l'expérience Spider-Man est définitivement sur PlayStation 5. La version PlayStation 4 est très agréable et jolie, mais il y a vraiment une différence tangible lorsque vous jouez à la version PS5".