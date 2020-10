News









Les deux premiers tomes de Blue Lock arrivent en librairie le 2 juin 2021.

Le manga a commencé sa parution dans leen 2018 et il est actuellement à son 11ème tome au Japon. Il est d'ailleurs assez populaire et toujours assez haut dans le classement du magazine.Blue Lock c'est quoi ?C'est un manga de foot très particulier, car c’est en fait une sorte de battle royale sauce foot ou 300 joueurs se retrouvent dans un complexe sportif qui ressemble à une prison. L'objectif de cette formation intensif est d'acquérir le prochain grand attaquant de l'équipe nationale du Japon.Le protagoniste de l'histoire se nomme Yoichi Isagi,un joueur inconnu mais bourré de talent qui va devoir changer sa vision du football pour être l'unique élu !Contrairement a captain tsubasa and co. Blue Lock met en avant le skill individuel dans une compétition qui ne verra qu'un joueur gagner et pas une équipe. donc une vision et concept plutot original pour un genre vu et revu. les joueurs très personnels apprécieront beaucoup.