C'est pas la meilleure news mais ça reste quand même sexy comme news !



La mission du Doc sur GK tout comme cette 8ème Gen arrive à son terme, je vais reprendre tout doucement la route vers d’autres espace-temps. Oh t'inquiète, je ferai encore des articles ici...mais ce sera de moins en moins et ce sera sûrement des articles « gentils ».





Voilà plus d’un an que je me posais la question de savoir si je devais rester ici ou passer à autre chose, mais la réponse s'est imposée d'elle-même il y a une semaine environ.



Pour rappel, un de mes articles a été supprimé (une fois de trop et une fois de trop sans notification). Après avoir cherché le pourquoi du comment en MP avec un modo lors d'un échange que je qualifierai de « cool et sincère », j'ai appris qu'il fallait éviter certains sujets alors même que le règlement ne l’interdit pas...ahem...euh...

Il m'a aussi dit que ça changera peut-être l'année prochaine. Mais vu le passif de ce site en matière de « promesse », j'avoue être resté sur ma faim...



Il faut dire que je suis sur ce site depuis un moment et ce bien avant la période «réforme des modos», dû à la soirée «site en mousse». Beaucoup de membres ont été actif depuis pour faire bouger les choses et en 12 ans peu de changements majeurs sur la gueule du site ou la mise en page old school via le BB CODE. Même la sécurité, qui est sensé être la base de la base se passe de commentaire

. Gamekyo a toujours laissé le choix aux blogueurs de faire des articles sur ce qu'ils voulaient et pas seulement sur les jeux vidéo. Pour cette raison, je ne me suis jamais longtemps éloigné d'ici.Malheureusement, même ce dernier point est en train de devenir obsolète à l'image du reste du site. La nouvelle politique de Gamekyo "lissé comme des jeux random", de ces derniers mois est de privilégier les caprices d'un petit groupe qui ont peur du voisin qui n'affiche pas la même couleur qu'eux. Des articles sont supprimés à la "Minority Report » pour que certains (qui invoquent les modos) se sentent illusoirement en "sécurité" dans leur tête.Je sais...reste calme Marty,pas la peine de faire le caïd....Le souci vient peut-être aussi de moi. Je suis ici depuis un moment et surtout, j'ai évolué avec des œuvres/artistes mainstream mais aussi avec ceux qui divertissaient leur public tout en les faisant réfléchir à leur monde et en les choquant parfois. Que ce soit Apocalypse Now y'a 40 ans, Matrix y'a 20 ans ou même le récent et frais Ready Player One, aucun n'a joué l'autruche face aux problématiques de leur temps. Des youtubeurs font également ce mix entre Geek & Actu/science etc... j'aime et adhère à cette philosophie, alors plutôt que de m'auto-censurer ici (plus que je ne le fais déjà à mon goût) et espérer que mon article passe à la roulette russe des sujets acceptables ou non, je préfère prendre le large dans le cyberespace.Je n'en veux pas au modo en question, ils doivent avoir leurs raisons...mais cette "Mode" ne m'intéresse pas.------------------BACK TO THE FUTURE--------------------J'ai dit en intro que j’hésitais depuis un moment à rester ici ou partir...cela est dû à un Projet assez ambitieux.On va pas se le cacher, ces dernières années j'ai été moins actif en tant que bloggeur…en réalité c'est parce que j'avais même plus le temps pour ça. La phrase ou encore l'image d'intro "psyché-tortueux" qui est là depuis presque 2 ans, représente le combat invisible sans relâche que je mène, car en réalité je bosse comme un força sur mon projet depuis un trèèès long moment, avant même l'arrivée de DocBrown ici. L'année dernière j'ai dépassé mes limites et même si ce n'était pas principalement de ma faute, j'ai dû en payé le prix.Cette "expérience" me servira dans le futur...car cela doit profiter à d'autres pour comprendre certains aspects de l'humain. Mais même sans aller jusqu'à cet extrême, mes articles ici étaient tantôt accès sur la découverte, tantôt accès sur la création, car c'étaient en réalité, et depuis le début, des "soupapes"...une façon de relâcher la pression et aussi avoir..."un aperçu de mon entrainement".Depuis un peu plus d'un an, je me suis rendu compte que l'heure était venue de passer à un autre niveau "à la fois plus sérieux et aussi déjanté". Le temps devenant un facteur encore plus précieux pour moi, je ne peux plus le gâcher dans des articles qui seront ensuite supprimés pour je ne sais quelle raison. Comme j'aime parler de diverses choses car mon alter-ego est un humain (et non un bot du net) qui vit dans une réalité sujette à diverses problématiques de notre temps, j’en ai profité pour commencer l’exploration d’un « nouveau » site communautaire.C'est ainsi que depuis 1 semaine, je teste à fond…Après plusieurs jours de test à découvrir ses possibilités et la conception cool de ses Salons de discussions, j'ai décidé de zoner là-bas pour commencer ma Next Gen et le Next Level ! Pour l'instant la majorité des salons de discussion que j'ai créé seront privés. Les sujets abordés seront "au minimum" ce que j'ai déjà fait ici. Je veux voir comment ça se passe quand on est à plusieurs et ensuite je commencerai à lâcher diverses infos sur les salons et mes objectifs. PS: J'adhère totalement à l’option NSFWJ'ai de nouveau plus de temps mais je dois continuer à me réorganiser, et on profitera de ce cadre plus calme et moderne pour mieux se connaitre entre fous furieux de l'éclectisme et testé nos AT-FIELD ! ^^J'avoue avoir du mal à cacher mon enthousiasme…slurp.Que les intéressés lâchent leur DISCORD (ici ou MP) pour de nouvelles aventures & See you S****C***** !