J'ai eu une PSP, mais j'avoue qu'à l'époque, je ne m'intéressait pas à la série Disgaea, que j'ai découvert avec la PS4.







Et... Je dois avouer que retrouver l'ambiance de Disgaea "HE MEC" dans un petit jeu de plateforme/bta, c'est quand même frais ^^ !







Si le jeu est fun, et qu'apprendre les pattern donnent un petit côté "Cup Head" avant l'heure au jeu, je dois avouer que je suis un peu déçu de la résolution du jeu (sur un écran PC 1080p) mais également du prix : à 19 € l'épisode, on est quand même à 40 € l'ensemble, et, de loin (je n'ai que quelques heures de jeu dessus), j'ai l'impression que c'est assez cher payé pour ces portages, et je trouve cela bizarre.



Il y en a parmi vous qui connaissent ces 2 jeux ?